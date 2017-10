Zwölfjähriges Mädchen plante Selbstmord wegen Mobbing

EIne zwölfjährige Australierin wollte sich umbringen, weil sie in der Schule gemobbt wurde. Zum Glück konnte sie rechtzeitig gerettet werden.

Auf den schlimmen Vorfall machte jetzt ihre eigene Mutter aufmerksam - mit einem Post im Netz. "Es waren sieben sehr private Monate für uns in der Klinik, in denen wir innerhalb der Familie damit umzugehen lernten", schreibt sie in ihrem Post.

Gabby Rinne: Sie dachte an Selbstmord!

"Kinder (weil sie eben Kinder sind) denken, dass es okay ist, Hassnachrichten zu verschicken, ohne dass es Konsequenzen gibt." Denn genau das ist ihrer Tochter widerfahren: Über soziale Netzwerke bekam sie Hassnachrichten, zerbrach daran förmlich.

Es kursierte ein anzügliches Video des Mädchens im Netz

Dann kursierte sogar noch ein Video des Mädchens im Netz, auf dem sie in eindeutig sexuellen Posen zu erkennen war. "Das Erziehungsdepartement teilte mir dazu mit: 'Sie sollten Ihren Kindern beibringen, wie sie belastbarer gegen Mobbing werden.'", so die Mutter entsetzt.

Wer genau für das Mobbing ihrer Tochter verantwortlich war, bekam die Mutter nicht heraus. Stattdessen versucht sie mit einer Bitte, andere Kinder zu schützen: "Bitte, in diesem furchtbaren Zeitalter sozialer Medien (oder asozialer Medien, wie wir es nennen), kontrolliert die Nachrichten eurer Kinder. Bitte versichert euch, dass eure Kinder höflich und respektvoll in ihren Nachrichten texten."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.