100 Dates im Monat: 50-Jährige verrät ihren Geheimtrick

Tanya Jaksha ist 50 Jahre alt und kann sich über ihr Liebesleben absolut nicht beschweren. Die Mutter von drei Kindern wird regelmäßig von Date-Anfragen überhäuft.

Im Gespräch mit „Yahoo7“ erklärt sie, dass sie eines der erfolreichsten Online-Dating-Profile auf der amerikanischen Seite „Beautiful People“ besitzt. Auf der Plattform dürfen sich nur hübsche Menschen anmelden. Mitglieder entscheiden darüber, wer sich auf der Dating-Plattform herumtreiben darf. „Hässliche“ Personen werden bei der Anmeldung direkt blockiert.

"Ich meldete mich aus Neugier an, um zu sehen, ob ich hineinkomme", erklärt Tanya. "Als ich angenommen wurde, fühlte ich mich geschmeichelt." Pro Monat erhält die hübsche Blondine über 100 Nachrichten von ihren Verehrern. "Ich hatte zahlreiche Abenteuer", schmunzelt die Amerikanerin. "Ein Typ hat mir eine Limousine aus einem anderen Staat geschickt, mich in eine Hotelsuite einchecken lassen und mich zu seiner Weihnachtsfeier mitgenommen." Von diesem Mann erhielt sie sogar einen Blanko-Scheck, von dem sie all seinen Kolleginnen ein Geschenk kaufen sollte. "Natürlich auch etwas für mich selbst. Es war so amüsant“, verrät sie.

Damit Tanya auch weiterhin Nachrichten bekommt und auf Dates eingeladen wird, achtet sie darauf, ausreichend zu schlafen und ihre Haut zu pflegen. "Ich habe viel Arbeit in den Kampf gegen das Altern gesteckt und weiß, dass ich nicht so aussehe wie vor 20 Jahren. Also ist jedes Kompliment ein kleiner Sieg“, findet sie.