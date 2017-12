14-Jähriger postet Foto danach ist er tot

Die Geschichte ist verstörend. Nachdem ein 14-Jähriger aus Indonesien ein Foto von seinem blutenden Arm postete, wurde er einige Stunden später von den Ärzten für tot erklärt. Was passierte mit dem Jungen?

14-Jähriger postet Foto auf Social-Media

Ein 14-Jähriger aus Indonesien postete auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen ein Foto von seinem blutenden Arm. Der Grund: Der Junge bat um Hilfe. Auf Social-Media sah er den einzigen Ausweg aus seiner Situation. Er wusste nicht, wie er sich anders helfen sollte. Das Traurige: Einige Stunden später erklärten ihn die Ärzte für tot. Aber was geschah vor dem Post?

Schock an Schule: Blutbad in Turnhalle

14-Jähriger stirbt nach dem Social-Media-Post

Wie "Daily Mail" berichtet, soll der 14-Jährige vor seinem Post probiert haben, ein Foto von einer seiner Schlagen zu machen. Dabei habe ihn das Reptil in den Arm gebissen. Damit das Schlangengift nicht in seine Blutbahn gerät, habe der Junge probiert, seinen Arm mit einem Schnürsenkel abzubinden. Ohne Erfolg. Nachdem er von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, diagnostizierten die Ärzte nach wenigen Stunden seinen Tod. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät.