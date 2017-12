18-jähriges Model stürzt nackt in den Tod

Die Geschichte ist mysteriös. In Malaysia stürzte ein 18-jährige Model nackt in den Tod. Die Niederländerin fiel von ihrem Wohnungsbalkon aus dem 20. Stockwerk. Die Polizei geht von einem Unfall aus, ihre Familie vermutete einen Mord. Was passierte wirklich in der Todesnacht?

Das 18-jährige Model war beruflich in Malaysia

Das 18-jährige Model stammt ursprünglich aus den Niederlanden. Vor ihrem Tod arbeitete die junge Frau in der Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. In der Todesnacht fiel das Model nackt vom Balkon ihrer Wohnung, die sich im 20. Stock befand.

18-jähriges Model stürzte nackt in den Tod

Erst am nächsten Morgen wurde die Leiche der Frau entdeckt. Wie "Daily Mail" berichtet, sei das Model von dem Balkon ihrer Wohnung aus dem 20. Stock gefallen. Ein Verbrechen wird durch die Beamten ausgeschlossen. Die Familie der Niederländerin geht hingegen von einem grausamen Mord aus. Im Blut des Models wurden Spuren von Alkohol und Aufputschmitteln gefunden. Desweitern sind auch die Anziehsachen der jungen Frau nach wie vor verschwunden. Nachbarn berichten von lauten Schreien aus der Wohnung des Models. Was wirklich geschah, sollen nun weitere Ermittlungen klären.