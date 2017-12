19-Jährige in Shisha-Bar brutal vergewaltigt!

Unfassbare Tat in München: In einer Shisha-Bar in München wurde eine 19-jährige Frau vergewaltigt.

Die 19-Jährige lernte einen 22-Jährigen kennen. Danach gingen sie gemeinsam in den Keller - dort wurde der Mann plötzlich aufdringlich! Danach ging sie wieder an die Bar - dorthin folgte ihr der Mann.

Dann eskalierte die Situation: Er zerrte sie in den Keller und hat sie vergewaltigt, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgab. Später konnte die Frau fliehen. Die Polizei war wenige Minuten später am Tatort und konnte den Mann festnehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft und muss mit einer Gefängnisstrafe rechnen.