2-Jährige von Geschwisterkind erschossen

Schreckliche Waffen-Tragödie in den USA: Ein Kleinkind wurde in den USA von seinem Geschwisterkind erschossen!

Das Kind im US-Bundesstaat Utah hat ihr älteres Geschwisterkind am Wochenende erschossen, wie mehrere US-Medien berichten. Die Schusswaffe soll in dem Haus gestanden haben – diese haben die Eltern nach einem Jagdausflug an die Wand gestellt.

Die Kinder spielten im Haus und haben dabei die Waffe entdeckt. Das eine Kind nahm die Waffe in die Hand – dabei hat sich ein Schuss gelöst und hat die Zweijährige getroffen. Nur wenige Minuten nach dem dramatischen Zwischenfall haben die Eltern das Kind sofort in ein Krankenhaus gebracht. Jede Hilfe kam jedoch zu spät: Die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen – in der Klinik ist sie gestorben.