20 Kilo mehr: Sophia Vegas spricht über ihre Schwangerschaftskilos

Reddit this

Offene Worte von Sophia Vegas! Die Body-bewusste Blondine verrät, wieviel sie in ihrer Schwangerschaft zugenommen hat.

Bald schon ist es soweit!

Der Baby-Countdown ist in vollem Gange: Nach über neun Monaten Schwangerschaft erblickt das Töchterchen von Sophia Vegas und ihrem Freund Daniel schon in Kürze das Licht der Welt!

Auf ihrem -Account eröffnete die fitnessfreudige Blondine jetzt, was die vergangenen Monate am Zeigerstand ihrer Waage verändert haben - und sorgte damit für eine Überraschung bei den Followern...

Sophia Vegas: So viel hat sie in der Schwangerschaft zugenommen

Nachdem Sophia bereits vor mehreren Wochen begonnen hatte, an ihrem After-Baby-Body zu arbeiten, erklärte sie ihren Fans jetzt, was sich nach neun Monaten an ihrem Ausgangsgewicht geändert hat.

Obwohl die Baby-Kugel der ehemaligen "Promi "-Kandidatin eher zierlich ausfällt, habe sich die Schwangerschaft mit rund 20 Kilo mehr auf den Hüften der Blondine niedergeschlagen:

"Ich möchte Sorbet essen. Passion-Fruit-Sorbet! Mein Gott, ich bin so verfressen. Kein Wunder, dass ich über 20 Kilo zugenommen habe", schildert die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story.

Doch nicht nur die Kleidergröße der kurvigen Blondine habe sich in den letzten Wochen verändert:

"Ich registriere, dass ich total geschwollen bin. Jetzt macht es auch Sinn, dass ich meine neuen Heels eine Nummer größer geholt habe", eröffnet Sophia Vegas darüber hinaus.