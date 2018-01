20 Männer zwingen 14-Jährige zum Sex

Die Geschichte ist verstörend. Durch Zufall beobachteten Polizisten, wie ein 14-jähriges Mädchen aus einem Hausfenster kletterte. Nachdem die Beamten dem Mädchen zur Hilfe eilten, konnten sie ziemlich schnell feststellen, dass die Jugendliche Opfer eines Sex-Rings wurde.

42 Schüler von HIV-positivem Lehrer missbraucht

Mädchen wird von Polizei entdeckt

In Großbritannien beobachteten Polizisten wie eine 14-Jährige, nur in Unterwäsche bekleidet, aus einem Hausfenster kletterte. Die Beamten konnten schnell feststellen, dass das Mädchen Opfer eines Sex-Rings wurde. Die Jugendliche wurde dabei von drei Männern im Alter von 20 und 21 Jahren gefangen gehalten. In der Wohnung der Männer konnten obszöne Fotos der 14-Jährigen sichergestellt werden. Vermisst wurde das Mädchen bereits seit 2015.

Polizei verhaftet Sex-Täter

Nachdem das Mädchen von der Polizei in Sicherheit gebracht wurde, konnten die Täter überführt und verhaftet werden. Wie die Spurensicherung ergab, soll das Mädchen von ihren Entführern und diversen anderen Männern missbraucht wurden sein. Auf der Bettdecke der 14-Jährigen konnten mehrere DNA-Spuren sichergestellt werden. Wie "Daily Mail" berichtet, soll die Täter nun eine lange Gefängnisstrafe erwarten.