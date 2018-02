22-Jährige stirbt durch eine elektrische Bürste!

Die Brasilianerin Camila Sales wollte sich nach dem Duschen nur schnell mit einer elektrischen Bürste die Haare trocknen - jetzt ist sie tot!

Camila Sales Mann fand sie auf dem Küchenboden!

Die elektrische Bürste war ein Preis von ihrer Make Up-Firma für die hohen Zahlen, die Camila Sales mit ihrem Lippenstift-Verkauf erreichte. Die junge Mutter steig aus der Dusche und begann sich damit die Haare zu trocknen. Kurz darauf passierte das Unfassbare! Die 22-Jährige bekam einen heftigen Schlag, die Bürste begann zu schmelzen und klebte sich an ihrem Gesicht fest!

Camilas Mann Jhonatan fand seine Frau zitternd am Boden, die Hand immernoch an der Bürste. Er rief sofort den Notarzt!

Camila Sales starb im Krankenhaus

Auf dem Weg ins Krankenhaus verlor Camila Sales schießlich das Bewusstsein. Die Ärzte versuchten alles um ihr Leben zu retten, doch sie konnten nichts mehr für die junge Mutter tun.

"Camila war so aufgeregt und freute sich so sehr über den Preis, den sie für ihre gute Arbeit bekam. Sie hatte die Wahl zwischen eine Make-Up-Tasche, Accessoires und der elektrischen Bürste", so die Schwester der 22-Jährigen. Diese Entscheidung musste sie mit dem Leben bezahlen...