24-Jährige nach Tinder-Date tot aufgefunden

Einfach nur schrecklich! Eine 24-Jährige hat sich mit einer Frau über Tinder verabredet. Nun gibt es die traurige Gewissheit: Die junge Frau ist tot! Doch was ist nach dem Tinder-Date passiert?

Die beiden Frauen haben sich verabredet. Danach wurde Sydney L. vermisst. Wie mehrere US-Medien nun berichten, wurde sie jetzt tot aufgefunden. "Wir glauben, dass es Beweise für ein schweres Verbrechen gibt", gab die Polizei auf einer Pressekonferenz bekannt.

Die Polizei glaubt, dass ein schweres Verbrechen geschah. Die Eltern der 24-Jährigen reagierten geschockt: "Schweren Herzens müssen wir Euch mitteilen... (dass sie tot ist.) Bitte betet weiterhin für Sydney und unsere ganze Familie. Möge Gott dir ewige Ruhe gewähren. Wir lieben dich Sydney", schrieben sie auf Facebook.

Nach dem Tinder-Date erschien sie am kommenden Tag nicht auf ihrer Arbeitsstelle. "Wir glauben, dass Aubrey T. und Bailey B. durch ihre eigenen Aussagen in den sozialen Medien zu den letzten Menschen gehörten, die Sydney L. lebend trafen", so ein Polizeisprecher.