24-jähriger Profi-Fußballer Daniel Correa Freitas tot aufgefunden!

Der brasilianische Fußball-Star Daniel Correa Freitas wurde am vergangen Samstag tot aufgefunden. Wie berichtet wird, wurde der 24-Jährige offenbar brutal ermordet.

Die Nachricht ist ein Schock für die Fußballwelt! Wie jetzt berichtet wird, wurde die Leiche des 24-jährigen Profi-Fußballers Daniel Correa Freitas am vergangen Wochenende entdeckt. Offenbar wurde der brasilianische Star vor seinem Tod schwer misshandelt.

Daniel Correa Freitas wird tot aufgefunden

Am vergangen Samstag wurde die Leiche von Daniel Correa Freitas am Rand der Stadt Curitiba im Bundesstaat Paraná entdeckt. Offenbar wurde der -Star Opfer eines Verbrechens. An seinem Leichnam konnten schwere Misshandlungen festgestellt werden. Der Star soll dabei nahezu enthauptet wurden sein.

Der brasilianische Fußball trauert um Daniel Correa Freitas

Am gestrigen Montag startete der FC São Paulo sein Training mit einer Schweigeminute. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Daniel Correa Freitas stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.