Reddit this

28 Grad! In dieser Region wird es besonders heiß

Die Flip Flops können nochmal aus den Schränken geholt werden: Am Samstag kommt der zurück! Tatsächlich sollen bis zu 28 Grad erreicht werden. Für den Oktober sind solche Temperaturen extrem ungewöhnlich. Der Hitze-Hotspot liegt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, aber auch in Brandenburg und Berlin wird es richtig warm.

Knapp 30 Grad werden erreicht

Dabei ist es durchgängig sonnig! Mit Niederschlägen ist am Wochenende im Osten Deutschlands kaum zu rechnen. Am Sonntag können jedoch einzelne Gewitter auftreten, sonst bleibt es aber weiterhin sonnig.

Im Westen wird es mit bis 27 Grad ebenfalls sehr warm und sonnig. Nur im Süden ist es mit 22 Grad etwas „kühler“.

Bundesweit wird es am Montag wieder etwas kälter. Im Westen liegen die Höchstwerte dann bei nur noch 17 Grad, im Osten sind immerhin noch bis 22 Grad drin. Es wird dazu etwas unbeständiger – einzelne Regenschauer sind nicht ausgeschlossen.