"3 Engel für Charlie"-Star Ja'net Dubois ist tot! Wie es heißt, soll der leblose Körper von Ja'net Dubois am vergangen Dienstag (18.02) in ihrem Haus in Glendale, Kalifornien aufgefunden wurden sein.

Ja'net Dubois starb unerwartet

Wie es heißt, soll der Tod der Schauspielerin für ihre Familie vollkommen überraschend gekommen sein. So soll es die Familie von Ja'net zumindest gegenüber "TMZ" erläutert haben. Von wem die Schauspielerin gefunden wurde und woran sie verstarb, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Die Schauspielerin hinterlässt drei Kinder.

2016 spielte Ja'net Dubois ihre letzte Rolle

Ihr Durchbruch gelang Ja'net Dubois in den Sechzigern. Über fünf Jahrzehnte lang spielte die US-Amerikanerin erfolgreich in Serien wie "Good Times" mit. Ebenfalls komponierte sie den Song für die Sitcom "Die Jeffersons" und war zudem in Filmen wie "3 Engel für Charlie" zu sehen. Ihre letzte Rolle hatte sie 2016 in "She's Got a Plan". Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Ja'net Dubois stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

