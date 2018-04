30 Grad möglich: Hitze-Schock in Deutschland!

Vom Märzwinter direkt in den Aprilsommer: In den kommenden Tagen drohen heftige Gewitter und Starkregen – danach wird es aber richtig heiß!

Mit Werten um die 25 Grad hatten wir schon den ersten offiziellen Sommertag am vergangenen Wochenende hinter uns. Jetzt wird es richtig heiß, denn in der kommenden Woche sind Temperaturen von bis zu heißen 30 Grad drin – das wäre dann der erste Hitzetag des Jahres.

Der erste Hitzetag des Jahres

„Die Wettermodelle berechnen für die kommende Woche das Erreichen oder sogar leichte Überschreiten der 30-Grad-Marke – in Deutschland wohlgemerkt. Das wäre damit dann nach den ersten Sommertagen dann sogar schon der erste Hitzetag des Jahres 2018,“ berichtet Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Am Samstag sind bis 25 Grad möglich, am Sonntag geht das Thermometer auf 28 Grad hoch und am Dienstag erwartet uns mit 30 Grad der erste Hitzetag im Osten. Am Mittwoch sollen sogar 31 Grad erreicht werden. Mit einer erneuten Kältewelle ist laut dem Wetter-Experten nicht zu rechnen.