35 Grad! Der heißeste Tag des Jahres steht bevor

Der startet jetzt richtig durch! Und womöglich könnte uns sogar der heißeste Tag des Jahres bevorstehen.

Am Mittwoch ist es zwar besonders im Norden noch etwas trüb, das ändert sich aber schnell – ab Donnerstag scheint dann überall die Sonne und das Thermometer geht weit über 30 Grad.

35 Grad am Freitag

Bisher liegt der Spitzenwert in diesem Sommer bei 34,2 Grad in Lingen – der Rekordwert könnte jetzt tatsächlich überschritten werden, denn am Freitag könnte es deutlich wärmer werden. „Die 35 Grad kann es schon diesen Freitag geben. Das wäre dann der bisher heißeste Tag des Jahres“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in der „Bild“-Zeitung.

„Die Wetterlage ist weiterhin auf Hochsommer eingestellt. Bei uns herrscht ein Wetter wie am Mittelmeer“, so der Wetter-Experte weiter. Unwetter kann es auch wieder geben – diese sind jedoch regional begrenzt und können am Wochenende vor allem den Süden treffen. Ansonsten bleibt es vielerorts trocken.