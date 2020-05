5 Gründe für eine Workout Wifey!

Reddit this

Ist gerade mehr Fitness-Notivation als Motivation angesagt? Dann schnappt euch sofort die BF – wir verraten, warum sie euch easy zum Schwitzen bringt…

Sie ist eine super Motivations-Hilfe

"Heute hab ich überhaupt keine Lust, ich mach dann einfach morgen Sport" – diese Ausrede sagt sich schon gleich nicht mehr so leicht, wenn die BF auf uns wartet. Und andersrum wird sie euch wahrscheinlich auch nicht hängen lassen, wenn es keinen wiiirklich guten Grund dafür gibt. Es ist nämlich so: Wenn wir uns allein aus dem Nichts motivieren müssen, klappt das leider nicht, besonders nicht über einen längeren Zeitraum. Durch das feste Trainingsdate im Terminplan fühlen wir uns viel verpflichteter und es fällt weniger schwer, von der Couch hochzukommen – und das, obwohl ihr vielleicht keine FitnessJunkies seid und sonst nicht im Traum Netflix und Pizza gegen Crunches und Sit-ups eintauschen würdet! Das Training zu zweit hat aber auch noch andere Vorteile: Zum Beispiel haben wir zu zweit viel mehr Lust, öfter mal was Neues auszuprobieren.

Sie macht uns in der Freizeit fitter

Auch außerhalb der Trainingszone können wir zu zweit viel besser Fitness-Verantwortung übernehmen: So gibt's zum SushiDate vielleicht doch mal ein Wasser statt eines Vinos oder wir spazieren zusammen entspannt bis zur nächsten Haltestelle, als die U-Bahn zu nehmen...

Sie weckt unseren Ehrgeiz

Man kann ziemlich viel Zeit beim Sport verbringen, ohne dass man sich richtig auspowert – besonders wenn man sowieso eher von der gemütlichen Sorte ist. Mit unserer Freundin an der Workout-Front sieht das gleich ganz anders aus, und auf einmal sehen wir endlich die heiß ersehnten Ergebnisse! Der Grund: Wir möchten gern fitter wirken, als wir es eigentlich sind, und strengen uns deshalb gleich mindestens doppelt an. Sogar die von euch, die überhaupt nicht competitive sind, werden sich dabei ertappen, den anderen beeindrucken zu wollen! Und wenn eure Freundin das Training bis zum Ende durchzieht, wollen wir ja schließlich nicht kurz vor Schluss aufgeben, oder? Ihr wird es wahrscheinlich genauso gehen und sie wird sich fragen: Wie macht die das eigentlich? Das ist eben die Super-Power der Workout-Wives: Zusammen schafft ihr viel mehr als allein!

Sie macht jedes Training viel lustiger

Sport kann manchmal echt die absolute Hölle sein. Aber stellt euch mal vor, wie die Zeit verfliegt, wenn ihr euch währenddessen über den neuen Job, das letzte Disaster oder den heißesten Prom iGossip auslasst? Wir sagen nur: Ciao, Zeitgefühl und hallo, Fitness-Flow! Außerdem könnt ihr die Gelegenheit gleich super nutzen, um ein paar #fitspo-Pics für eure Insta-Profile zu shooten. Immerhin kennt die BF schon ewig eure besten Winkel und umgekehrt! Oder wie wär's, wenn ihr zusammen eine der Sport-Challenges von TikTok ausprobiert? Das ist zu zweit garantiert viel lustiger als allein! Und wenn das Trainingsprogramm doch mal ein bisschen zu straff ist, hat man immer jemanden an der Seite, der einen so lange anfeuert und hypt, bis auch die nächste Session geschafft ist. Am Ende schweißen einen diese kleinen Mini-Erfolge außerdem noch enger zusammen, als man sich ohnehin schon ist.

Sie hält uns immer den Rücken frei

Ein zweites Paar Augen kann beim Training auch nie schaden: Mal brauchen wir einen Spotter beim Bench-Pressing oder jemanden, der die Planking-Form checkt – hier ist man als Workout-Duo besser beraten und kann effektiver und gesünder trainieren. Außerdem weiß sie vielleicht den ein oder anderen Trick, wie man sein Trainings-Game noch verbessern kann.

