Schock an den Schulen in Dresden: In der sächsischen Stadt ist eine Tuberkulose-Welle an den Holga-Schulen ausgebrochen.

Am Donnerstag gab es deshalb eine Sondersitzung der Verwaltung. Insgesamt gebe es laut „Tag 24“ insgesamt 54 infizierte Schüler und Lehrer, welche an der Krankheit leiden. Laut den Ärzten gibt es „gute“ Prognosen. „Es kann vorkommen, dass Tuberkulose in Schulen oder Kitas auftritt“, sagte die städtische Tbc-Expertin Cornelia Breuer laut den „Dresdner Neuen Nachrichten“. „Wieso wurde die erste Umgebungsuntersuchung nach Bekanntwerden des ersten ansteckenden Falls im September erst nach acht Wochen durchgeführt?“, fragt sie weiter.

Bei Tuberkulose handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Die am häufigsten verbreitete Art ist die Lungentuberkulose, sie kann aber auch in jedem anderen Organ auftreten. Über den Luftweg durch Tröpcheninfektion kann man sich sehr schnell mit Tuberkulose anstecken. Eigentlich ist die Tuberkulose mittlerweile sehr selten geworden. Im September wurde bekannt, dass sich mehrere Schüler und Lehrer mit der Krankheit an einem Gymnasium infiziert haben.