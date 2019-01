60 Jahre die Schallplatte in Deutschland! - Bild 4

Martina

Ich erinnere mich noch gut an die Zeit der Schallplatten mit knapp 35 hat man dies noch in seinem Leben genießen dürfen. Welche Platte aber meine erste war? Hmmm.... Ich erinnere mich noch gut an die Platte von Bros "Push". Die Boyband aus England hat mit "When will I be Famous" mein Kinderherz erobert und auch mein erstes Konzert war von Bros mit meinem Patenonkel Dieter. Dann gab es da noch a-ha. Auch die fand ich super. Fasziniert hat mich an der Platte "Scoundrel Days" der 3-D-Druck der Regentropfen auf der Hülle, die sich stundenlang mit meinem Finger inspiziert habe... Und natürlich "Bad" von . Den fand ich schon als Kind toll und war begeistert von seinen tollen Beats zu denen ich im Wohnzimmer bei meinen Eltern getanzt habe...

