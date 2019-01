60 Jahre die Schallplatte in Deutschland! - Bild 7

Korinna

Ich muss zugeben, ich hatte nie eine eigenen Schallplatte und daher auch keinen Plattenspieler. Ich hörte Kassetten rauf und runter und die CDs kamen auch schon bald in meiner Jugend auf. Doch mein großer Bruder hatte eine kleine Plattensammlung und - auch wenn ich den Plattenspieler NIE anfassen durfte - hatte ich dort einen Favoriten: Das Album "Thriller" von . Mein Bruder und ich spielten am Super Nintendo "Super Mario Kart" und dabei lief grundsätzlich dieses Album. Ich muss zugeben, auch heute noch muss ich bei "Thriller" an das Spiel-Level "Bowser's Castle" denken und wenn ich einen Super Nintendo sehe, höre ich "Billie Jean" in meinem Kopf.

