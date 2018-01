7 Kinder sterben, weil sie das falsche essen

7 Kinder mussten sterben, weil sie das falsche gegessen haben. Nach dem Verzehr von Meeresschildkröten erlitten die Teenager eine Lebensmittelvergiftung, die leider tödliche Folgen hatte.

Die Kinder waren zwischen ein und vier Jahre alt. Unter den Opfern waren auch zwei Babys, die gestillt wurden. Insgesamt sollen sich 26 Menschen eine Vergiftung in der Gemeinde Ambavarano in Madagaskar zugezogen haben.

In dem Staat sind Meeresschildkröten geschützt und das Gesundheitsministerium warnen vor allem in den Monaten November bis März vor dem Verzehr von Meeresschildkröten. Grund dafür ist, dass sich die Tiere in dieser Zeit von Algen vom Meeresboden ernähren – diese sind für Menschen giftig. "Zu dieser Jahreszeit haben wir jedes Jahr solche Vorfälle", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. "Und das obwohl wir in die Regionen fahren und den Menschen erklären, dass sie das Fleisch nicht essen dürfen“, heißt es weiter.