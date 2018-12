Aaron Carter: Absturz! Schock-Video aufgetaucht

Reddit this

Aaron Carter hatte es in seinem Leben nicht leicht. Zum Kinderstar getriezt, verlor er völlig die Kontrolle über sein Leben. Jetzt muss er wieder ein Liebes-Aus verkraften. Stürzt er endgültig ab?

Aaron Carter: Baby-Glück

Aaron Carter ist wieder Single

Am 13. Dezember hatte der Bruder von Nick Carter eine Auftritt in Köln. Doch seine großen Zeiten sind endgültig vorbei. Nur geschätzt 70 Zuschauer kamen, um den ehemaligen Superstar zu sehen. Auf der Bühne wirkte der Musiker zwar halbwegs gefasst, doch er machte auch ein trauriges Geständnis. Aaron Carter ist wieder Single.

Zuletzt war er mit der Russin Lina zusammen und die beiden sorgten für Schlagzeilen. Denn Aaron deutete an, dass sie schon nach wenigen Wochen Beziehung ein Baby erwarten könnten. "Ich fühle mich unglaublich, meine Lina und ich sind total verliebt und können die Finger nicht voneinander lassen, niemals!! Wir haben ein wunderschönes Zuhause und einige sehr aufregende Neuigkeiten, die wir bald preisgeben können", verkündete er im November via Twitter. Jetzt ist alles vorbei! Und Lina soll sogar den Laptop des 30-Jährigen zerstört haben. Eine freundschaftliche Trennung geht anders. Stürzt ihn die Trennung jetzt in die nächste Katastrophe?

In seinen -Stories sorgte der Musiker zuletzt für Aufregung, weil er mit einem Messer hantierte und völlig neben der Spur war. Zieht ihm die Trennung wieder den Boden unter den Füßen weg?

Aaron Carter spielt mit einem Messer herum Foto: Instagram/ Aaron Carter

Aaron Carter: Drogen und Alkohol

Besonders die letzten zwei Jahre waren für Aaron Carter hart. Er wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, hatte mit Magersucht zu kämpfen und schien völlig Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Heute sieht er zwar um einiges gesünder aus, doch er gesteht im Interview mit "red": "Kiffe ich? Ja. Trinke ich? Ja. Außerdem nehmen ich Tabletten gegen Angstzustände."

Schon mit sieben Jahren wurde Aaron Carter berühmt. Von da an begannen die Probleme. Er bekam von seiner Mutter Xanax um das Pensum zu schaffen, schon mit 10 Jahren soll er zum ersten Mal Alkohol getrunken haben. Heute gibt er zu, dass er sich nie geliebt gefühlt hat.

Das erneute Liebes-Aus könnte die Wunden wieder aufreißen. Bleibt zu hoffen, dass Aaron stark bleibt...