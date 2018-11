Aaron Carter: Baby-Glück

Reddit this

Der Sänger sorgte in den vergangenen Jahren eher für negative Schlagzeilen – vor allem mit Drogen- und Geldproblemen hatte er zu kämpfen. Das gehört offenbar endgültig der Vergangenheit an – Aaron Carter hat sein Leben wieder in den Griff gekommen.

Er fühlt sich "mental, körperlich und emotional" sehr gut, wie Aaron Carter seinen Fans beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt.

Aaron Carter: Meine Freundin könnte schwanger sein

Sein Leben krempelt der Sänger derzeit komplett um – er hat nicht nur ein Haus gekauft, sondern will seiner Freundin auch einen Heiratsantrag machen. Und es könnte sogar bald Nachwuchs folgen, denn „wir könnten ein Baby warten“, hat er in dem sozialen Netzwerk verkündet.

"Ich fühle mich unglaublich, meine Lina und ich sind total verliebt und können die Finger nicht voneinander lassen, niemals!! Wir haben ein wunderschönes Zuhause und einige sehr aufregende Neuigkeiten, die wir bald preisgeben können“, schrieb er zuletzt über seine Freundin bei Twitter.