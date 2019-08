Aaron Carter: Schwere Prügel-Vorwürfe!

Reddit this

Es sollte für immer halten. Doch nun ist die Beziehung von Aaron Carter und Lina Valentina endgültig zerbrochen. In einem Statement gegenüber „Page Six“ erklärte der Sänger, dass er einfach keine Kraft mehr hatte.

Wurde Aaron Carter verprügelt?

„Lina und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Ich hatte wirklich gehofft, dass es für immer halten würde. Wir haben sogar darüber geredet, Kinder zu bekommen. Aber wir konnten unsere Differenzen nicht bewältigen und die Beziehung wurde letztendlich ungesund. Ich habe in den letzten Jahren so viel durchgemacht und versuche, aus meinen Fehlern zu lernen“, so der 31-Jährige.

Nun beschuldigt Aaron seine Ex-Freundin sogar, ihn geschlagen zu haben. Laut „TMZ“ soll er der Polizei gegenüber zu Protokoll gegeben haben, dass Lina ihm bei einer Auseinandersetzung am 31. Juli so hart ins Gesicht schlug, dass er eine Beule davontrug. Wie ein Insider berichtet, soll sie Aaron vorgeworfen haben, in eine andere Frau verliebt zu sein.