Aaron Königs: ER sorgt für neuen Zündstoff bei Promi Big Brother

Senay Gueler ging, Jenny Frankhauser ging, und nun will auch Elene Lucia Ameur ihre Koffer packen. "Promi Big Brother" mausert sich in diesem Jahr zu so etwas wie einem Schleudersitz für die berühmten Container-Insassen. Einer lässt sich davon nicht beirren und zieht heute Abend unerschrocken ins PBB-Haus: Aaron Königs.

Fleißige Reality-TV-Zuschauer dürften den 25-Jährigen kennen: Er nahm bereits an "Prince Charming" und der Show "The Mole - Wem kannst du trauen?" teil. In beiden Sendungen belegte er den vierten Platz. Schon seit seiner Jugend steht Aaron Königs vor der Kamera, war unter anderem im Kika-Format "Die Jungs-WG - Ein Monat ohne Eltern" zu sehen.

Aaron Königs will sich bei PBB nichts gefallen lassen

Derart TV-Show-gestählt geht Aaron Königs entsprechend selbstbewusst in den VIP-Container. Er kündigte gegenüber Sat.1 bereits an, dass ihm schnell die Hutschnut platzen könnte: "Wenn Menschen chronisch die Bedürfnisse von anderen ignorieren oder die eigenen Bedürfnisse darüber stellen. Bei so einem Format ist man eine Gemeinschaft und wenn sich dann jemand voll querstellt, gehe ich ein bisschen an die Decke."