Aaron Troschke zeigt seine schlafende Mama

Trotzdem verliert der 26-jährige Berliner nicht die Bodenhaftung. Er arbeitet weiter an seinem Youtube-Channel, fragt bei Interviews alle Fragen, die er stellen will und fährt auch noch mit Mutti in den Urlaub.

Auf Facebook zeigte Aaron ein Bild von sich am Flughafen. Im Hintergrund ist eine Frau, die sich über drei dieser schon zum Sitzen unbequemen Flughafensitze gelegt hat und versucht mit einer Jacke als Kissen zu schlafen.

"Mit Mama in den Urlaub", schreibt er dazu. Offenbar haben die zwei einige Stunden am Flughafen totzuschlagen und waren darauf, dass es weiter ins Warme geht. Leider sieht man nicht so viel von Mama-Troschke, aber vielleicht gibt es von Aaron ja in den nächsten Tagen ein Mutter-Sohn-Selfie aus dem Urlaub.