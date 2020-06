Ab jetzt gibt’s Mc Donald’s Fast Food im Dschungelcamp

Die Fast-Food-Kette soll einen Werbevertrag mit der beliebten RTL-Show abgeschlossen haben und wird demnach mit vielen Product Placements vertreten sein.

Da darf man sich hoffentlich auf noch mehr Engagement während der Prüfungen freuen!

Denn für bestandene Dschungelprüfungen winkt den Stars dann sicherlich des Öfteren leckeres Fast Food zur Belohnung. Bei der täglich spärlichen Reis- und Bohnenration auf dem Speiseplan dürfte das bestimmt eine nette Abwechslung für den einen oder anderen Promi darstellen.

Und auch Bahlsen soll mit seinem Schokokeksriegel Pick Up dieses Jahr wieder als Werbepartner vertreten sein. Im letzten Jahr gab es den Riegel zum Beispiel als Belohnung für eine erfolgreiche Schatzsuche.

Ob das wohl auch in die Pläne der Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger (22) passt? Schließlich hat sie doch extra 10 Wochen vor dem Dschungelcamp mit einem straffen Fitnessprogramm angefangen, um ihren Body in Topform zu bringen. Mc Donald's Menüs und Naschereien von Bahlsen sind da wohl weniger förderlich. Hoffentlich legt sie sich bei den Prüfungen trotzdem ins Zeug. Ansonsten gibt es auf Dauer bestimmt Stress mit den anderen Dschungelstars! Was für uns Zuschauer wiederum auch interessant werden dürfte...