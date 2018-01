Abgas-Skandal: Deutsche Autobauer quälen Affen

Schockierende Tierquälerei durch deutsche Autobauer!

Wie die "New York Times" erstmals berichtet, haben die deutschen Automobilunternehmen BMW, Daimler und VW in den USA geheime Diesel-Tests an Affen durchgeführt.

Laut Berichten seien im Zuge von Tests zehn Javaner-Affen in luftdichte Glaskästen gesperrt und über Stunden zum Einatmen von giftigen Abgasen gezwungen worden.

In der Bild-Zeitung belegen E-Mails der Verantwortlichen sowie Verträge und Bilder aus Versuchen im Mai 2015 das skandalöse Vorgehen, das laut Aussagen von Experten leicht ohne Versuchstiere getestet hätte werden können:

"Affen sind bewegungsintensive Tiere, ruhiges Dasitzen vor einem Bildschirm ist Quälerei für sie. Durch die Abgase sind die Tiere einer gesundheitlichen Bedrohung ausgesetzt. Diese Versuche sind völlig unnötig, da es bessere und leidfreie Testmethoden mit menschlichen Lungenzellen gibt!", äußerte sich Claus Kronaus, Geschäftsführer vom Verein "Ärzte gegen Tierversuche", gegenüber der Bild.

Die Affen-Studie sei von der von BMW, Daimler, VW und Bosch gegründeten "Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor" (EUGT) in Auftrag gegeben worden, um einer WHO-Studie, die Diesel-Abgase als krebserregend erklärte, zu widersprechen.

Laut Berichten der Bild beliefen sich die Kosten für die Auffen-Studie auf 718.272 US-Dollar.

Besonders skandalös: Die Leitung der Studie hatte VW-Mitarbeiter James Liang - welcher als Ingenieur auch bei der Installation der aufgeflogenen Schummel-Software mitgewirkt hatte!

Den Versuchstest selbst überlebten die Affen zwar - auf Anfrage der Bild wollte sich jedoch keine der Autofirmen über den aktuellen Gesundheitszustand der Tiere äußern. Auch ein Abschlussbericht über die quälerische Versuchsreihe solle es nicht geben.