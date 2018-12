Reddit this

In der Öffentlichkeit weiß ganz genau, wie er sich verhalten muss. Er kennt die Benimmregeln diverser Länder und Kulturen. Nur in den heimischen vier Wänden scheint er die Hausregeln ab und an zu vergessen.

"Du bist ein Albtraum!"

Wie nun verriet, hat ihr Ehemann eine ganz unkönigliche Angewohnheit. Bei der Eröffnung eines Erholungszentrums für Soldaten bat William die Männer laut „Daily Mail“ darum, „die Pizzas von den Sofas fernzuhalten“. Rasch feuerte Kate: „Du bist ein Albtraum, was das angeht!“

Wenn der 36-Jährige auf dem heimischen Sofa sitzt, scheint er also gerne mal die Pizza auf dem Schoß zu haben und damit die Bezüge vollzukleckern. Ganz zum Ärger seiner Ehefrau!