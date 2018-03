Achi Satorovic: Heftige Abfuhr für den Ex-"Adam sucht Eva"-Star

Bei „Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies“ hat Achi Satorovic damals die Hüllen fallen lassen. Geklappt in der Liebe hat es nicht – nun hat er einen neuen Versuch im TV gewagt.

Achi will offenbar kein Single mehr bleiben. In der vergangenen Folge von „Take Me Out“ versuchte er erneut sein Glück in einer Datingshow – und auch diesmal blieb er erfolglos! Von den 30 Girls bekam er eine knallharte Abfuhr und konnte kein Date ergattern.

Achi kommt bei den Girls nicht gut an

„Ich will auch so eine Frau haben, die charakteristisch genau so ist wie Britney“, beschreibt Achi seine Traumfrau. „Einfach sehr im Gespräch und präsent, aber trotzdem am Boden geblieben“, so der Kandidat weiter. Mit der Aussage konnte er bei den Girls wohl nicht punkten.

Er wuschelte einer Kandidatin sogar durch die Haare – auch mit dieser Aktion hat er sich unbeliebt gemacht. „Ich bin raus!“ oder „Das geht ja gar nicht“, so die Single-Damen. Tja, das war wohl dann auch diesmal nichts – bei „Mr. Torpedo“ will es in der Liebe einfach nicht klappen…