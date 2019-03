Adam Levine gibt Britney Spears-Hit zum Besten!

So klingt es also, wenn der Maroon 5-Sänger Adam Levine sich einer Popnummer von Britney Spears annimmt! Als der 36-jährige zusammen mit den anderen Coaches von „The Voice of America“ zu Jimmy Fallons Talkshow „The Tonight Show“ eingeladen wurde, hätte er eigentlich schon ahnen können, dass ihn nicht nur ein langweiliges Interview erwartet.

Er muss "Oops I did it again" singen

Jimmy Fallon ist schließlich in den USA bekannt für seine verrückten Spielchen, um die aus der Reserve zu locken. Für , , Blake Shelton und überlegte sich der Entertainer also die Challenge „Spin the Microfone“. Eine Art Flaschendrehen nur mit Mikrofon statt Flasche, bei der die Stars nach dem Zufallsprinzip reihum bestimmte Songs zum Besten geben müssen. Ausgerechnet Adam wurde ’ Hit „Oops I did it again“ zugeteilt.

Adam Levine versucht sich an Britney Spears' Hit WENN.com

Mit dieser Auswahl schien der Sänger nicht wirklich happy zu sein, stellte sich aber trotzdem tapfer seiner Aufgabe. Nicht gerade textsicher und mit dem ein oder anderen schiefen Ton trug er also Britneys Hit vor. Peinlich berührt verließ er hinterher wieder die Bühne und stellte fest: „Das war für mich gerade der ‚Walk of Shame’!“