Adam Levine: Süße Geste für seinen "Victoria's Secret"-Engel Behati Prinsloo

Adam Levine konnte sich die Show in New York leider nicht live ansehen. Dabei hätte er seine Ehefrau Behati Prinsloo, die in diesem Jahr genau wie Kendall Jenner ein „Victoria's Sectret“-Engel ist, nur zu gerne unterstützt. Der Liebsten des „Maroon 5“-Sängers wurde eine besonders große Ehre zuteil: Sie durfte die berühmte Fashionshow mit ihrem Walk eröffnen!

Als kleine Wiedergutmachung dafür, dass er bei Behatis großem Moment nicht dabei sein konnte, ließ sich Adam eine romantische Geste einfallen: Er hinterließ einen riesigen Strauß roter Rosen in ihrem Appartment!