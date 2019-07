Adam sucht Eva: Die TV-Show wird abgesetzt!

Sender schraubt derzeit ordentlich an seinem -Programm. Vergangene Woche wurden bereits "Schlager sucht Liebe" mit und die Seifenoper "Freundinnen – Jetzt erst recht" abgesetzt. Jetzt geht es der nächsten RTL-Sendung an den Kragen...

TV-Aus für die nackten Singles

Wie "Quotenmeter" berichtet, wird es keine weitere Staffel von "Adam such Eva" geben. Das Aus kommt überraschend. Denn RTL startete bereist Ende April den Bewerbungs-Aufruf für die neue Staffel. Warum es jetzt trotzdem nicht weitergeht? Unklar. Möglich jedoch, dass es an den schlechten Quoten liegt. 2017 startete die Nackt-Show noch so vielversprechend. Doch von Staffel zu Staffel schalteten immer weniger Zuschauer ein.

Das nächste Dating-Format steht schon in den Startlöchern

Welche Sendung jetzt die Lücke schließen wird? RTL will diesen mit der Kuppel-Show "Paradise Hotel" die Zuschauer vor die Bildschirme fesseln. Am 6. August geht das Format direkt im Anschluss an "Das Sommerhaus der " an den Start. Moderatorin Vanessa Meisinger wird den Singles bei ihrer Suche nach Mr. oder Mrs. Right unter die Arme greifen. Mal sehen, ob das Konzept aufgeht…