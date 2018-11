Gina-Lisa Lohfink: Fies hintergangen bei "Adam sucht Eva"

Reddit this

In der neuen Staffel treffen auf Normalo-Kandidaten – auch Gina-Lisa Lohfink ist am Start und sucht in der Kuppelshow die große Liebe…

Bei dem Model hat es direkt in der ersten Folge ordentlich gefunkt. Die Blondine hat viel Zeit mit Martin verbracht und hatte mit ihm sogar ein Einzel-Date – bei einem Dinner waren sie kurz davor, sich näher zu kommen. Bis zu dem Moment, als eine neue Eva das Date crashte.

Muss Gina-Lisa gehen?

Martin war mit zwei Evas total überfordert. Später auf dem Schiff scheint es dann aber zwischen ihm und Gina-Lisa erneut gefunkt zu haben. Dann bekamen die Kandidaten Post – eine weibliche Kandidatin muss laut den Regeln das Schiff verlassen. Dann verkünden die männlichen Kandidaten ihre Entscheidung: Gina-Lisa Lohfink muss das Schiff verlassen!

Für sie ist das ein heftiger Schock, denn schließlich hat sie sich mit Martin davor richtig gut verstanden. Dann hat sich aber herausgestellt: Die Jungs haben Gina-Lisa reingelegt und es war nur ein Witz. Wie wird sie darauf reagieren? Das zeigt am Samstag um 23:20 Uhr.