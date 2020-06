Adam sucht Eva: "Mr. Torpedo" Achi will nun Sänger werden

- Ja, hat er!

Die zweite Staffel von "Adam sucht Eva" ist schon einige Wochen her, doch Achi Satorovic ist uns durch eine Mischung aus Fremdscham und Bewunderung für so ein großes Selbstbewusstsein in Erinnerung geblieben.

Kein Wunder, dass "Mr. Torpedo" direkt die Karriere als C-Promi ins Visier nahm und schon direkt nach der Staffel von "Adam und Eva" ankündigte: "Etwas neues ist auf dem Weg!"

Jetzt wissen wir auch, wie seine ersten Versuche im Showbiz aussehen werden. Er hat einen Song eingesungen. Mit dem Titel "Abgespaced" will er vermutlich den Sektor Ballermann-Schlager unsicher machen. Musikproduzent Oliver deVille, der schon in Jens Büchner etwas musikalisches sah, was kein anderer Mensch sah, steckt wohl hinter Achis musikalischen Ambitionen.

Zu hören gibt es bislang noch nichts von Achi. Dafür haben wir ja aber schon alles, was es von ihm zu sehen gibt, gesehen. Vor der Kamera die Hosen runterzulassen, geht eben auch etwas schneller, als einen Song im Studio einzusingen.