Adam sucht Eva: Sind Gina-Lisa und Antonino noch ein Paar?

Hach, wie süß! Bei Gina Lisa Lohfink (32) und Antonino Carbonaro scheint es ja bei " " (1.12, 23:30 Uhr, ) mächtig gefunkt zu haben. Auch wenn es am Anfang gar nicht danach aussah. Schließlich bändelte Gina Lisa ja gleich zu Beginn mit dem Studierenden Martin an und gemeinsam genossen sie das erste Einzel-Date in der -Show. Sogar für die Zeit nach der Sendung verabredeten sie sich. Doch dann war plötzlich alles aus! Vollblut Italiener Antonino legte sich voll ins Zeug, um das Herz der Promi-Eva Gina Lisa zu gewinnen. Während eines Cocktailabends gestand er ihr sogar seine Liebe - und Gina Lisa war schlagartig hin und weg von dem braungebrannten Muskelpaket.

"Adam sucht Eva": Happyend für Gina-Lisa Lohfink?

Am Wochenende ist das Finale von "Adam sucht Eva" und es scheint, als wären Gina Lisa und Antonino Feuer und Flamme füreinander. "Er hat ein gutes Herz", schwärmt die 34-Jährige von dem Fitness-Model. Und die Beiden planen sogar schon eine gemeinsame Zukunft. Denn nach der Sendung wollen sie zusammenziehen und schauen, ob es im Alltag (und angezogen) zwischen ihnen genauso funkt. Komisch nur, dass man von diesem Vorhaben so kurz nach der Show rein gar nichts mitbekommt. Denn auf den Social Media Kanälen von Gina Lisa und Antonino sieht es für zwei frisch verliebte Turteltauben ziemlich - ähm, still aus.

Adam sucht Eva: Gina-Lisa und Antonino wagen den nächsten Schritt!

Wo bleiben die Pärchen-Pics...

Von den beiden "Adam sucht Eva"-Kandidaten sind auf , und Co. weder verknallte Pärchen-Bilder oder Videos, noch ein veränderter Beziehungsstatus zu finden. Schockierend: Die Beiden folgen sich nicht einmal auf Instagram! Scheint mit dem gemeinsamen Alltag noch nicht so wirklich zu klappen, falls Gina Lisa und Antonino überhaupt noch ein Paar sind. Schade, dabei sah doch in "Adam sucht Eva" alles so vielversprechend aus...