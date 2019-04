Adel Tawil: Er ist heimlich Papa geworden!

Reddit this

Zauberhafte Neuigkeiten von Adel Tawil! Der Schmusesänger ist still und heimlich Papa geworden.

Aus seinem Privatleben macht ein großes Geheimnis. Seit der Trennung von seiner Ex Jasmin Tawil gelang so gut wie nichts mehr an die Öffentlichkeit. Umso überraschender, dass er jetzt auf die Bombe platzen ließ!

Nachwuchs-News bei Adel Tawil

"Bevor es morgen überall zu hören und zu lesen ist, möchte ich es euch doch lieber persönlich mitteilen. Es gibt ein neues Ich", schrieb er zu einem Bild, auf dem seine Sneakers und die seines Nachwuchses zu sehen sind. Ein kleines Baby scheint sein Spross allerdings nicht mehr zu sein. Immer kann er schon auf seinen eigenen Beinchen stehen.

Adel Tawil ist nur knapp dem Tod entronnen!

Glückwünsche von den Fans

Adels rund 80.000 Instagram-Fans sind total aus dem Häuschen. "Fetteste Glückwünsche, Adel! Und ein bigges High Five dafür, dass du dir dein Privatleben bewahrst", schrieb ein Follower. Ein anderer munkelte über das Alter des Kindes: "Ich freue mich sehr für dich, auch wenn du vermutlich schon einige Tage Papa bist. Ich schätze ca. 4 Jahre."

Wie alt sein Kind wirklich ist und welches Geschlecht es hat, wollte der Sänger nicht verraten. Und auch über die Mutter kann nur spekuliert werden.