Adele: Abnehm-Hammer! Die Sängerin ist schlank wie nie!

Wow, was für eine Verwandlung! Zu Beginn ihrer Karriere war Adele noch ganz ziemlich kurvig. Doch in den letzten Jahren wurde sie immer schlanker. Heute ist sie kaum wiederzuerkennen!

Adele: Das ist ihr Diät-Geheimnis!

Adele hat noch mehr abgenommen!

Das neuste Bild von Adele verzaubert die Follower! Darauf präsentiert sich die Sängerin in einer weißen Robe. Und obwohl Adele in ziemlich viel Stoff gehüllt ist, sieht man schon an ihrem Gesicht, wie schlank sie heute ist.Von den Fans gibt es zahlreiche Komplimente! "Du bist wunderschön", "Wow, wie toll du aussiehst" oder "Hat die Mega abgenommen oder ist alles versteckt??", schreiben sie unter den Post.

Ein Beitrag geteilt von Adele (@adele) am Apr 3, 2018 um 7:57 PDT

Adele: Das ist ihr Abnehm-Trick

Schon 2015 überraschte Adele mit einer deutlich schlankeren Figur. Damals gestand sie in einem Interview, dass sie ganz einfach den Zucker in ihrem Tee weggelassen habe. Damals trank sie zehn Tassen am Tag, mit jeweils zwei Würfeln Zucker. Doch das ist nicht ihr einziges Geheimnis! "Ein sehr lebhafter Dreijähriger ist mir in die Quere gekommen. Damit ich in der Lage bin, mit ihm mitzuhalten, muss ich mich mit Sport quälen. Außerdem bin ich ja nicht nur Mutter, sondern ich habe auch einen anstrengenden Job, in dem ich mich nun nach einer Auszeit zurückmelde", verriet sie damals grinsend.