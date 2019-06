Adele: Abnehm-Hammer! Sie hat 10 Kilo verloren

Erst vor kurzem wurde das Liebes-Aus von und Simon Kolecki offiziell. Doch in Wahrheit liegt sie schon einige Monate zurück. Monate, in denen sich der Megastar verändert hat. Denn die Kilos sind gepurzelt...

Sängerin Adele: Trennung von Ehemann Simon Konecki

Adele hat 10 Kilo abgenommen

Satte zehn Kilo soll sie durch ihren neuen Single- verloren haben. Statt sich mit Schokolade und Pizza vor den Fernseher zu verziehen, hat Adele nämlich einen neuen Sport für sich entdeckt: Pilates. Und zwar mit , der Frau von . "Adele hat Spaß daran und sieht das aktuell als Priorität, neben ihrem Job als Mutter von Angelo. Sie liebt ihr neues Trainings-System und es funktioniert gut für sie", so ein Insider gegenüber "The Sun".

Adele ist happy

Ihre neue Figur präsentierte sie zuletzt an der Seite der . Und man muss neidlos zugeben: So toll wie jetzt, sah Adele lange nicht aus. Auch deswegen, weil sie von innen strahlt. "Es ist ein Vorteil, dass sie etwas an Gewicht verloren hat. Ihre Freunde sind froh, dass sie so loslässt und sie hat nur gute Laune. Für sie ist es ein Neustart", so der Insider weiter.