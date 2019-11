Adele: Gefährliche Flüssig-Diät! Große Sorge um die Sängerin

Boah, ist die dünn geworden! Das dürften so einige Gäste auf Rapper Drakes Geburtstagsparty gedacht haben, als (31) im schwarzen Off-Shoulder-Kleid auftauchte. Seit der Trennung von Ehemann Simon Konecki vor einem halben Jahr purzeln bei dem Stimmwunder die Pfunde. Doch was zunächst eine natürliche Stressreaktion war, könnte sich zu einem echten Problem entwickeln: Die Britin, die seit ihrer Kindheit gegen die Pfunde kämpft, genießt ihre neue schlanke Linie – und will sie erhalten, indem sie ihren Energiebedarf scheinbar fast ausschließlich über Energy-Drinks deckt! So ist es aus Adeles Umfeld zu hören.

Adele: Abnehm-Hammer! Sie hat 10 Kilo verloren

Setzt Adele ihre Gesundheit aufs Spiel?

Doch die Dauer-Dröhnung aus der Dose ist riskant, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) warnt vor Nebenwirkungen wie erhöhtem Blutdruck und Herzrasen bis hin zum Kreislaufkollaps. Das mussten auch schon wie etwa am eigenen Leib erfahren, die im Jahr 2011 täglich bis zu zehn Dosen Red Bull wegzischte – und am Ende in der Klinik landete. Hoffentlich kehrt Adeles Appetit rechtzeitig wieder zurück…