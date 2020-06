Adele hätte sich beinahe ihre Karriere und ihr Leben kaputt geraucht

Schonmal eine Gesangsstunde gehabt? Neben der Ansage, dass man immer in den Bauch und nicht in die Brust Atmen soll, gehört die Warnung vor allem, was die Stimme reizt, meist direkt zu den ersten Informationen:

Zucker, Milchprodukte, Alkohol und ein voller Magen sollten gemieden werden unmittelbar, bevor man zu singen anfängt.