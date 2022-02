Adele: Schlimmer Alkoholabsturz in aller Öffentlichkeit!

Und ihr neuer Lover, der viel beschäftigte Sportagent Rich Paul (40), kann nicht immer zur Stelle sein, wenn die sensible Sängerin mal wieder mit Selbstzweifeln kämpft. So auch in Las Vegas: "Sie war verzweifelt, weil Rich nicht da war, als alles auseinanderfiel", so ein Insider. Nachdem Adele ihre Auftritte gecancelt hatte, verkroch sie sich Berichten zufolge tagelang in Richs Villa in Beverly Hills, um ihre brüchige Beziehung zu retten. "Ich habe immer von einer heilen Familie geträumt, weil ich selbst keine hatte", gab Adele einst zu.

In dem Sportagenten scheint sie nun viel mehr zu sehen als einen neuen Partner. Er könnte die zweite Chance sein, ihren Lebenstraum doch noch wahr werden zu lassen! "Was wäre, wenn ich nächstes Jahr schon wieder Shows absagen müsste, weil ich schwanger wäre?", so Adele gerade in einem BBC-Interview. Wie ein Scherz klang das nicht… Eher schon wie ein Fluchtplan, um nicht doch noch irgendwann wieder auf die Bühne zu müssen! Denn auch das hat Adele erst kürzlich in einem Interview zugegeben: "Je erfolgreicher ich werde, desto dünner sind meine Nerven. Die Leute erwarten jetzt so viel mehr von mir!"

Gerade sieht es so aus, als könnte sie diesen Erwartungen nicht mehr standhalten…