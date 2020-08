Adeline Norberg: Ein neues Leben! Sie wagt den nächsten Schritt

Adeline schaut sich ein College an

"Heute wird es aufregend", schwärmt Adi in ihrer Instagram-Story und verrät, dass sie sich zusammen mit einer Freundin ein College ansehen wird. Und davon scheint sie kurz darauf auch richtig begeistert zu sein: "Der Campus ist sooo schön! (...) Ich habe es sehr genossen. College ist wirklich eine andere Welt. Aber ich war sehr begeistert, es war wirklich sehr schön!"

Gegenüber RTL verriet die Tochter von Michael Wendler bereits, dass sie nach der High School definitiv aufs College gehen möchte. In der Regel dauert es vier Jahre, bis man dort seinen Abschluss machen kann. Ob sie sich ein College in Florida aussuchen wird oder vielleicht ein anderer Ort auf ihrer Liste steht, ist bisher nicht bekannt. Es bleibt also weiterhin spannend...

Die größten Skandale von Michael Wendler zeigen wir euch im Video: