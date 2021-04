Adeline Norberg: "Ich kann nicht aufhören, zu weinen"

Eigentlich hat Adeline Norberg allen Grund zur Freude. Die Tochter von Michael Wendler hat gerade einen schönen Urlaub in Los Angeles verbracht und das Leben in der Großstadt genossen. Mittlerweile ist sie wieder zu Hause angekommen. In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich nun allerdings tränenüberströmt und mit ernster Miene. Doch was ist passiert?