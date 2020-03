Adeline Norberg: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

Reddit this

Die Beziehung von und Laura Müller sorgt seit vielen Monaten für Furore. Das geht natürlich auch an seiner Tochter Adeline Norberg nicht spurlos vorbei. Doch die hat auf den ganzen Ärger einfach keine Lust mehr!

Michael Wendler: Riesen Krach mit Tochter Adeline!

Adeline Norberg platzt der Kragen

Auf macht die 18-Jährige ihrem Ärger Luft. „Das Verhältnis zwischen meiner Mutter, meinem Vater und Laura ist ein inniges. Ich liebe alle gleich viel. Wer meint, das missinterpretieren zu müssen, kann mir echt nur leidtun. Ich kann’s echt nicht mehr hören, dass ich irgendjemanden bevorzugen würde“, feuert die Schülerin.

Zuletzt wurde ihr von den Fans vorgeworfen, sich nicht genug um ihre Mutter zu kümmern. Durch die Freundschaft mit Laura würde sie ihre Mama verletzen, so der Vorwurf. Das will Adi jedoch nicht auf sich sitzen lassen: „Ich hätte nicht geglaubt, dass es echt so weit kommt, dass ich meine Beziehung zwischen meiner Familie klarstellen müsste. Anscheinend gab es viele Missverständnisse, die ich aber hoffentlich jetzt aufgeklärt habe.“

