Adeline Norberg: Komplett verändert! Sie überrascht mit neuem Look

Huch, ist das wirklich Adeline Norberg? Die Tochter von Michael Wendler eifert ihrer Stiefmutter in spe immer mehr nach.

Normalerweise zeigte sich Adeline Norberg immer natürlich. Doch seit neuestem posiert sie mit sexy Outfits, Wallemähne und Schmollmund auf . Will sie jetzt etwa in die Fußstapfen ihrer gerade mal ein Jahr älteren "Stiefmutter" Laura Müller treten?

Laura Müller und Michael Wendler: Stress wegen Tochter Adeline

So sehr hat sich Adeline Norberg verändert

Auf ihrem aktuellsten Bild zeigt sich Adeline mit wilden Locken - und erinnert vom Look her tatsächlich an Laura. Das fällt auch ihren 43.000 Followern auf. "Musst du jetzt auch ins von Laura umgeschulte Familienbusiness einsteigen und hoffst auf ne Bleachingschiene, die du bewerben kannst?", fragt beispielsweise ein User gehässig. Ein anderer findet: "Abbild von der jungen Stiefmama."

Doch Adeline lässt sich von solchen Kommentaren nicht unterkriegen. Viele Fans stehen hinter ihr und nehmen sie in Schutz. "Du bist überhaupt nicht wie Laura. Du bist ne eigenständige hübsche Frau", findet ein Follower. Und auch Laura kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus:" Du bist so schön", kommentiert sie den Post.

