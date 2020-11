Adeline Norberg: Neuer Look! So hat man sie noch nie gesehen

Adeline zeigt ihren Halloween-Look

"Die letzten zwei Tage waren verrückt, aber ich will euch natürlich zeigen, wie ich Halloween verbracht habe", schreibt Adeline in ihrer Instagram-Story. Anschließend teilt sie einige Videos von ihrem gruseligen Abend. Natürlich hat die Schülerin nicht nur die geschmückten Häuser ihrer Nachbarn gefilmt, sondern auch sich selbst. Und so hat man sie noch nie gesehen! Die Harry-Potter-Liebhaberin überrascht mit grünem Lippenstift und grünem Lidschatten und outet sich damit als "Slytherin"-Fan! Sogar einen Zauberstab hat sie dabei...