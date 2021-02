Adeline Norberg: Süßer Grund - Endlich gibt sie ein Lebenszeichen von sich

Adeline dürfte sich besonders darauf freuen, nach ihrem High School Abschluss endlich auszuziehen. Ihr Abschluss rückt immer näher und sie hat sich sogar schon ein College angesehen. Ob sie in Florida bleiben will oder sich für ein College in einer anderen Stadt entscheiden wird, steht noch in den Sternen. "Dadurch, dass ich aus Deutschland auch aus einem ziemlich ruhigen Ort komme und jetzt nach Cape Coral gezogen bin und es hier auch alles ziemlich ruhig ist, würde ich mir schon wünschen, in eine Großstadt zu ziehen, wo es einfach mehr zu erleben gibt", erklärte Adi vor einiger Zeit gegenüber RTL. Lange wird es nicht mehr dauern, bis sie sich diesen Wunsch erfüllen kann...