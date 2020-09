Adeline Norberg: Tränen-Drama auf Instagram!

Wegen der Corona-Pandemie kann Adeline Norberg derzeit nicht am regulären Unterricht in der Schule teilnehmen. Die 18-Jährige sitzt stattdessen täglich in ihrem eigenen Zimmer und nimmt am Online-Unterricht teil. Während dieser in den ersten Tagen noch recht einfach war, muss die Tochter von Michael Wendler sich mittlerweile immer schwierigeren Aufgaben stellen.