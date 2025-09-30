Ärger für „Sommerhaus“-Paar: ER schießt gegen Paulina & Tommy – sie wehren sich

In einer späteren Story wirft er Paulina vor, sich während ihrer gemeinsamen Zeit bei „Germany Show” an ihn rangemacht zu haben. „Jedes Mal, wenn du besoffen warst, Paulina, hast du dich an mich rangemacht! Immer wenn Tommy gerade nicht hingeguckt hat: ‘Oh Wilson, du bist so schön, bla, bla, auch voll mein Typ, aber ich hab ja Tommy’”, erzählt Wilson und beteuert, dass das auch einige Teilnehmer:innen von „Germany Shore” bestätigen können.