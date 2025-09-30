Ärger für „Sommerhaus“-Paar: ER schießt gegen Paulina & Tommy – sie wehren sich
Nicht nur im, sondern auch außerhalb des „Sommerhauses” geraten Tommy und Paulina jetzt in den Mittelpunkt für Drama …
Tommy Pedroni und Paulina Ljubas sind Kandidaten beim „Sommerhaus der Stars”.
© RTL
Dass IM „Sommerhaus der Stars” Drama und Ärger vorprogrammiert ist, ist uns aus den vergangenen Staffeln bekannt. Doch dass es während der Ausstrahlung auch außerhalb des Hauses Stress gibt, ist seltener – vor allem, wenn sich Personen einmischen, die kein Teil der Staffel waren. Doch genau das ist jetzt Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) passiert!
„Paulina und Tommy sind sehr eklige Menschen”
Zu dem Verhalten von Tommy und Paulina im „Sommerhaus” äußert sich jetzt nämlich Realitystar Wilson Coenen. In einem Q&A auf Instagram wurde Paulinas ehemaliger „Germany Shore”-Kollege nach seiner Meinung zur Staffel gefragt – und fand deutliche Worte: „Schlimm... Finde Paulina und Tommy sind sehr eklige Menschen.”
Doch das lässt sich Paulina nicht gefallen und schießt prompt zurück!
Paulina wirft ihm Doppelmoral vor
In ihrer Instagram-Story reagiert Paulina auf Wilsons Aussage und ist sichtlich schockiert über seine Worte. Sie wirft ihm Doppelmoral vor, da er bei „Love Island VIP” mitgemacht habe, obwohl er angeblich in einer Beziehung gewesen sein soll. „Du bist vorne rum immer sau nett und hinten rum kommst du so?”, fragt sie ungläubig. Und weiter: „Ich glaube, insgeheim bist du sauer, weil du so uninteressant warst für Fame Fighting – weil das wolltest du ja unbedingt gegen Tommy machen”.
Wilson reagiert nun wiederum auf Paulinas Story, streitet ihre Fame-Fighting-Aussage ab und schreibt dazu: „Weiß auch gar nicht, wieso ihr euch dermaßen getriggert fühlt von der Story. Muss ja etwas Wahres dran sein.”
Paulina soll sich an Wilson rangemacht haben
In einer späteren Story wirft er Paulina vor, sich während ihrer gemeinsamen Zeit bei „Germany Show” an ihn rangemacht zu haben. „Jedes Mal, wenn du besoffen warst, Paulina, hast du dich an mich rangemacht! Immer wenn Tommy gerade nicht hingeguckt hat: ‘Oh Wilson, du bist so schön, bla, bla, auch voll mein Typ, aber ich hab ja Tommy’”, erzählt Wilson und beteuert, dass das auch einige Teilnehmer:innen von „Germany Shore” bestätigen können.
Klingt, als wäre das letzte Wort noch nicht gesprochen …