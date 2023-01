Affären-Gerüchte um Peter Klein: Hat Cosimo Citiolo sich alles ausgedacht?

Cosimo ruft Iris an

Yvonne erhebt vor den RTL-Kameras schwere Vorwürfe gegen Cosimo. " Er ist nicht mal fünf Stunden aus dem Camp und ruft Iris Klein an und erzählt irgendeine Scheiße", feuert sie. "Warum hast du Iris Klein angerufen und Lügen verbreitet?". Doch was ist passiert?

Während eine große Truppe von Campern und Begleitpersonen in der Hotel-Lobby saß, soll Cosimo bei Iris angerufen und ihr erzählt haben, dass Peter alleine mit Yvonne dort sitzt. "Warum erzählt man so etwas?", fragt sie sich. "Was ist das für eine Aktion? Ich verstehe das nicht. Was geht hier ab?"

Abseits der Kameras sucht sie noch einmal das Gespräch mit Cosimo. Doch er wimmelt sie ab! "Ey, lass mich. Du kannst ihm weiter einen blasen", soll er gesagt haben. "Und dann ist er einfach abgehauen. Er wollte gar nicht mehr mit mir diskutieren." Auweia... Was ist da nur los?

